Putin ve Esad, 5 Mart'ta yapılan Rus-Türk anlaşmasını konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşen görüşme sonucunda imzaladıkları İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanmasına yönelik ek protokol bağlamında Suriye'deki durumu istişare etti.

Putin ve Esad, Suriye Anayasa Komitesi kapsamındaki siyasi sürecin ilerleyişi ve Suriye'ye insani yardım sunulmasıyla ilgili konuları da ele aldı.

Rus lider ayrıca mevkidaşının Miraç Kandili'ni kutladı.

Taraflar, iki ülke arasında farklı düzeylerdeki temasların devam etmesini kararlaştırdı.