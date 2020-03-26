Putin'den yeni kararname: Yabancılar Kırım'da arazi satın alamayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname uyarınca, 2014 yılında yapılan referandumla yeniden Rusya'ya katılan Kırım Cumhuriyeti, yabancıların ve tabiyetsiz kişilerin arazi edinmesinin yasaklandığı sınır bölgeleri arasına dahil edildi.

Kırım Cumhuriyeti'nde bulunan Sivastopol, Armyansk, Yevpatoriya, Yalta, Aluşta, Feodosiya, Kerç'in de aralarında yer aldığı 11 bölge ve sekiz kent ile çeşitli belediyeler, Putin'in imzaladığı kararname kapsamında yer aldı.

Putin, diğer sınır bölgelerinden Astrahan ve Kaliningrad bölgelerindeki bazı belediyeleri de listeye ekledi.

Kırım, altı yıl önce yapılan referandumda bölge halkının çok büyük bölümünün oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.