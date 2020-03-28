Rusya Sağlık Bakanlığı: Üç ilaç koronavirüs hastalarında test ediliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı belgede; Umifenovir, Remdesivir ve Favipiravir ilaçlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu hastalarında test edilmeye başlandığı kaydedildi.
Belgede şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 hastalarında klinik test aşamasında olan ilaçlar arasında Umifenovir, Remdesivir, Favipiravir de belirtilebilir. Yayınlanan verilere göre, bu ilaçlar Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılabilir."
Ancak, mevcut bilgilerin ilaçların etkinliği konusunda kesin bir sonuç çıkarmak için yeterli olmadığı belirtilerek şöyle devam edildi:
"Bu bağlamda, hasta için potansiyel faydaların kullanım riskini aşması durumunda, sağlık komisyonunun kararıyla öngörülen şekilde kullanımına izin verilecek."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)