Rusya Sağlık Bakanlığı: Üç ilaç koronavirüs hastalarında test ediliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yayınlanan geçici metodolojik tavsiye belgesinde üç ilacın klinik testlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı belgede; Umifenovir, Remdesivir ve Favipiravir ilaçlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu hastalarında test edilmeye başlandığı kaydedildi.

Belgede şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 hastalarında klinik test aşamasında olan ilaçlar arasında Umifenovir, Remdesivir, Favipiravir de belirtilebilir. Yayınlanan verilere göre, bu ilaçlar Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılabilir."

Ancak, mevcut bilgilerin ilaçların etkinliği konusunda kesin bir sonuç çıkarmak için yeterli olmadığı belirtilerek şöyle devam edildi:

"Bu bağlamda, hasta için potansiyel faydaların kullanım riskini aşması durumunda, sağlık komisyonunun kararıyla öngörülen şekilde kullanımına izin verilecek."