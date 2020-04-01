Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Kovid-19'a yakalanan ABD'lilerin kurtarılması için gereken tüm malzemeleri sağlamaya hazırız

Rusya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye yardım eli uzatmasını tarihi bir an olarak niteleyen Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'lilerin kurtarılması için gereken her türlü malzemeyi temin etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Antonov, "Ülkem Amerikan halkına yardım eli uzatıyor. Bu tarihi bir an ve yüzyıllardır süren geleneğin devamı. Şu an tartışma zamanı değil. ABD'lileri kurtarmak için gerekli ekipmanı, dezenfektanları, gözlükleri, maskeleri ve solunum cihazlarını sağlayabiliriz. Bir hayat kurtulsa bile, Rus insani yardım misyonu başarılı olur" dedi.

Gerekmesi halinde ABD'nin de Rusya'ya yardımda bulunacağından emin olduklarını ve bu yardımı siyaseti bir kenara bırakıp memnuniyetle kabul edeceklerini kaydeden Antonov, "Bu hastalık Rusya'yı da etkiledi, orada da hastalar ve ölüler var. Ancak bir sınırlarımızı kapatmaya ve gerekli ve sert tedbirler almaya daha erken başladık. Rusya karşıtlarının ülkemizde bir felaket senaryosu görmek istediğini biliyoruz ancak onların yapabileceği tek şey yalan haberler uydurmak" ifadelerini kullandı.

Antonov, gerekli görülmesi halinde Rusya'nın diğer ülkelere de yardım eli uzatmaya hazır olduğunu, Rusya'nın da yardıma muhtaç olabileceğini ve yardım etmeye hazır dost ülkelerin bulunduğunu ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus An-124-100 Ruslan uçağı koronavirüs salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD’ye tıbbi maske götürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdiğini söylemişti.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.