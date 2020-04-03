Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, dört hastanın hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 34’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 4 bin 149’u buldu.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı gün içinde 601 kişi artarak 4 bin 149’a ulaştı, 281 kişi iyileşti.

İnguşetya ve Yahudi Özerk Bölgesi’nde ilk kez vaka tespit edildi.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin ikisi Komi Cumhuriyeti’nde, diğer ikisi ise başkent Moskova’da ve Perm bölgesinde.

Moskova’da ayrıca son 24 saatte 448 vaka tespit edildi. Hastaların 199’u 18-45 yaşlarında. Ayrıca 17 çocukta da virüse rastlandı.

Şimdiye kadar Rusya’da vakaların en çok görüldüğü yerler ise şöyle:

Moskova - 2 bin 923 (20 ölü) Moskova bölgesi - 211 (2 ölü) St. Petersburg - 156 (2 ölü) Komi Cumhuriyeti - 56 (2 ölü)

Moskova’da dün 39 yaşında bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu hasta başkentte koronavirüs nedeniyle ölen en genç kişi oldu.