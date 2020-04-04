Rusya’dan koronavirüsle mücadelede dayanışma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışma çağrısı yapıldı. Açıklamada, virüsle ilgili tartışmaların siyasallaştırılmasının salgının önlenmesine olumsuz yansıyacağı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu’nun salgınla mücadelede dayanışmaya ilişkin deklarasyonuyla bağlantılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Kovid-19 salgını karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirme çağrısı yapıyor, BM’nin bu konudaki eşsiz rolüne dikkat çekiyoruz. Mevcut zorlu koşullarda virüsle ilgili tartışmaların siyasallaştırılması, salgının önlenmesine yönelik küresel çabalara olumsuz yansıyacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Rus Dışişleri, bazı uluslararası aktörlerin salgın ortamında dahi tek taraflı yaptırım politikasından vazgeçmeyip yaptırım uygulanan ülkelerdeki insanların yaşamlarını güçleştirmesini ‘şoke edici’ olarak nitelendirdi.

ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, BM Genel Kurulu’nda ülkelerin koronavirüsle mücadelesine engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına yönelik Rusya’nın teklifini veto etmişti.