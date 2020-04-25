Rusya Başbakanı Mişustin'den koronavirüs talimatları

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsle ilgili durumun çözümü ve vatandaşlara desteği öngören bir dizi yeni talimat yayınladı.

Başbakan Mihail Mişustin'in ilgili birimlere gönderdiği talimatlardan bazıları şunlar:

— Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların girişimciler için aşamalı olarak kaldırılması için öneriler hazırlanması;

— solunum cihazlarının sertifikasyon süresini kısaltmak için çözümler sunulması;

— koronavirüs nedeniyle Mayıs tatillerinde ihtiyati tedbirlere uyulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulması;

— Sağlık Bakanlığının, pandemi şarlarında staj yapan dördüncü ve beşinci sınıftaki tıp fakülteleri öğrencilerine teşvik edici ödemeler yapması ve hafif Kovid-19 hastalarına yardım etmesi;

— Rospotrebnadzor'un, (Rusya Tüketiciyi Koruma Kurumu) koronavirüsün yayılması riski altındaki bölgeleri belirlemesi;

— Emeklilik Fonu ve Moskova Belediyesi’nin, Rusya topraklarında faaliyet gösteren personel ve kuruluşlar hakkındaki verileri kontrol etmeleri;

— Sağlık Bakanlığı ve Rospotrebnadzor’un, Kovid-19 hastalığının şiddetine bağlı olarak hastaların hastaneye yatırılması için tek tip kriterler içeren öneriler hazırlamaları.