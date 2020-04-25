Rusya Başbakanı Mişustin'den koronavirüs talimatları

Başbakan Mihail Mişustin'in ilgili birimlere gönderdiği talimatlardan bazıları şunlar:
— Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların girişimciler için aşamalı olarak kaldırılması için öneriler hazırlanması;
— solunum cihazlarının sertifikasyon süresini kısaltmak için çözümler sunulması;
— koronavirüs nedeniyle Mayıs tatillerinde ihtiyati tedbirlere uyulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulması;
— Sağlık Bakanlığının, pandemi şarlarında staj yapan dördüncü ve beşinci sınıftaki tıp fakülteleri öğrencilerine teşvik edici ödemeler yapması ve hafif Kovid-19 hastalarına yardım etmesi;
— Rospotrebnadzor'un, (Rusya Tüketiciyi Koruma Kurumu) koronavirüsün yayılması riski altındaki bölgeleri belirlemesi;
— Emeklilik Fonu ve Moskova Belediyesi’nin, Rusya topraklarında faaliyet gösteren personel ve kuruluşlar hakkındaki verileri kontrol etmeleri;
— Sağlık Bakanlığı ve Rospotrebnadzor’un, Kovid-19 hastalığının şiddetine bağlı olarak hastaların hastaneye yatırılması için tek tip kriterler içeren öneriler hazırlamaları.
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