Rusya Başbakanı Mişustin’den yurtdışında mahsur kalan Ruslara finansal yardım sözü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yurtdışında mahsur kalan ülke vatandaşlarına, ikamet, yemek ve vize masraflarını karşılayabilmeleri için ek finansal yardımın sağlanacağını belirtti.

Mişustin, bugünkü hükümet toplantısında, “Koronavirüs salgını nedeniyle henüz yurtdışından Rusya’ya geri dönemeyen Rus vatandaşlarına yardımcı amacıyla ek ödenek yapacağız. Bu para, daha önce olduğu gibi, geçici ikamet, yemek ve diğer acil ihtiyaçlara harcanacak, bu harcamaları karşılamakta güçlük çekenlere verilecek” ifadesini kullandı.

Başbakan, insanların bu parayı vize uzatma işlemleri için harcayabileceğini de sözlerine ekledi.

Mişustin, hükümetin Rus vatandaşlarını yurt dışından tahliye etmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiğini kaydetti.