Lavrov'dan Normandiya Dörtlüsü'ne: Öncelikli amacımız Donbass'a özel statü verilmesi

Normandiya Dörtlüsü'nün dışişleri bakanları, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki durumu istişare etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman, Fransız ve Ukraynalı mevkidaşlarına, bölgedeki krizin çözümü kapsamındaki öncelikli amaçlarının, Donbass'a Ukrayna sınırları içinde özel statü verilmesi olduğunu anımsattı.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan oluşan Normandiya Dörtlüsü'nün dışişleri bakanları, Ukrayna'nın güneydoğu bölgesindeki son durumu ele aldı.

Toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Minsk anlaşmalarının ana hükmünün, Donbass'a Ukrayna topraklarında özel statü verilmesi olduğunu anımsattık. Bu, çözümün hem amacını hem de temelini oluşturuyor" dedi.

'Kiev, Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurmaktan kaçınıyor'

Bu konuda ilerleme sağlanması halinde güvenlik, sosyo-ekonomik ve insani konularda aşama kaydedileceğini belirten Lavrov, ancak Kiev'in Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurmaktan kaçındığına dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen Steinmemier Formülü'nün belirli hususlarının mutabakatında da ilerleme olmadığının altını çizdi.

'Kiev'in tutumuna dair net yanıt alınamıyor'

Taraflar arasında anlaşma sağlanması için herhangi bir küresel felaketin beklenmemesi ve Minsk anlaşmalarının gönüllülük esasıyla yerine getirilmesi çağrısı yapan Lavrov, şu vurguyu yaptı:

"Diyalog konusunda iki tarafta da sorunlar olduğunu görüyoruz, ancak asıl sorun, Kiev'in Donetsk ve Lugansk'la gönüllü şekilde doğrudan diyalog kurmaya hazır olup olmadığı sorusuna net yanıt alınamamasıdır."

'9 maddenin sadece biri uygulandı'

Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin Aralık 2019'da Paris'te yaptıkları zirvede sağlanan 9 maddelik mutabakatın sadece bir maddesinin yerine getirildiğini belirten Lavrov, bu kapsamda Kiev, Donetsk ve Lugansk arasında toplam 230 kişinin takasının gerçekleştiğini kaydetti.

'Donbass'a yönelik abluka en kısa sürede kaldırılmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı'nın toplantıda değindiği bir diğer konu, Ukrayna'nın Donbass'a yönelik ablukası oldu.

Rusya'nın ablukanın en kısa sürede kalkmasını umduğunu belirten Lavrov, Ukrayna ile Donbass arasındaki yıkılan sosyo-ekonomik, finansal ve insani ilişkilerin yeniden tesis edilmesini temenni ettiklerinin altını çizdi.

Steinmeier formülü nedir?

'Steinmeier formülü', Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsü hakkındaki Ukrayna yasasının yürürlüğe girme prosedürünü belirliyor.

Bu belgeye göre yasa, Ukrayna Anayasası ve mevzuatına uygun olarak yapılması gereken Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek.

Yasa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun seçimlerin Ukrayna mevzuatına ve AGİT normlarına uygun yapıldığına dair raporunun yayınlanmasının ardından kalıcı olarak yürürlüğe girecek.