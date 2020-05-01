Zaharova'dan kendisiyle tartışmaktan kaçınan muhalif lider Navalnıy'a: Korkaksın, korkaksın ve bir kez daha korkaksın

Rusya'da büyük bir ilgiyle beklenen Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova ile Rus muhalif lider Navalnıy arasındaki tartışma iptal edildi. Navalnıy'ın moderatör olmadan tartışmaya çıkmayı reddettiği için iptal kararı alındığını belirten Zaharova, "Korkaksın, korkaksın ve bir kez daha korkaksın!" sözleriyle tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile hakkında yolsuzluk dosyaları bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy bugün 17:00'de canlı yayında bir araya gelerek 'kozlarını paylaşacaktı'.

Zaharova'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Navalnıy'ın moderatör ısrarı ve öne sürdüğü şartlar nedeniyle tartışma iptal edildi.

Zaharova açıklamasında, her zaman canlı yayında konuşma konusunda ısrarcı olduğunu ve bugüne dek birçok kişiyle tartıştığını belirterek, "Ancak hiç kimse, hiçbir zaman ve yerde bana canlı yayına çıkmak için şart koşmadı. Navalnıy'ın ekibi hariç. Moderatör istediler. Buna ne gerek var ki? Navalnıy zaten o kadar konuşkan biri ki. Ayrıca en nihayetinde o bir imparator değil ki, kendisiyle bir tören yöneticisi aracılığıyla konuşayım" ifadelerini kullandı.

Zaharovai Komsomolskaya Pravda Radyosu'na verdiği demeçteyse Navalnıy'ın telefonla konuşmaktan da kaçındığını, çeşitli şartlar öne sürmeye başladığını ve konuşulacak konuları kısıtlamak istediğini anlatarak Zaharova, "Rusya'daki çoğu moderatörün programına katıldım. CNN'e de, BBC'ye de çıktım, çıkmadığım yer kalmadı. Ama hiç kimse bana konu kısıtlaması yapacağını ve bazı konuların konuşulamayacağını söylemedi. Bu tam bir rezalet. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Korkaksın, korkaksın ve bir kez daha korkaksın!" dedi.

Zaharova, dün kendisini eleştiren bir video yayınlayan Navalnıy'ı "Yüz yüze konuşmaya var mısınız? Cesaretiniz varsa buyurun" sözleriyle karşı karşıya gelip kozlarını paylaşma çağrısı yapmıştı.

Aleksiy Navalnıy da, Mihail Bulgakov'un ünlü romanı Usta ve Margarita eserinden "Doğruyu söylemek kolaydır, ayrıca insana keyif verir" cümlesini alıntılayarak Zaharova'yla istediği ortamda konuşmaya hazır olduğunu belirtmişti.