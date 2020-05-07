Rus milyarder Bosov evinde ölü bulundu: 'İntihar etti'

Sputnik'e konuşan bir kaynak, ülkenin en büyük kömür şirketlerinden Vostokugol ve Sibanthracite’nin sahiplerinden Bosov'un cansız bedeninin Moskova Bölgesi'ndeki evinde bulunduğunu ifade etti.

REN TV'nin aktardığına göre, Bosov'un eşi, kocasına uzun süre ulaşamayınca onu aramaya koyularak şehir dışındaki rezidanslarına gitti ve orada kocasını kanlar içinde uzanmış vaziyette buldu.

Rus basınında çıkan haberlerde, Bosov'un kafasında kurşun yarası tespit edildiği ve yanında bir tabanca bulunduğu da öne sürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölge Müdürlüğü, 52 yaşındaki Bosov'un yakınlarının başkent yakınlarındaki Usovo'da Rus iş insanının cesedini teşhis ettiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İzvestiya gazetesine konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, soruşturmada Rus milyarderin intihar ettiği üzerinde durulduğunu söyledi.

Kaynak, "Diğer olasılıklar da araştırılacak. Uzmanlar, olay yerinde çalışmalara devam ediyor. Bosov, 6 Mayıs gecesinden itibaren telefonlara yanıt vermemeye başladı. Bunun üzerine eşi, şehir dışındaki rezidansa gitmeye karar verdi. Olay yerine geldiğinde Bosova ve güvenlik görevlisi, güvenlik kameralarından iş insanının en son spor kompleksi ve hamamın bulunduğu binaya girdiğini gördü. Kapıların içeriden kilitli olduğu ve kapıları açtıklarında cesedi gördükleri belirtiliyor" dedi.

Forbes dergisinin 2020 listesine göre Bosov, 1.1 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin 86. iş insanı konumundaydı.