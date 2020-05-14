Rus Duması, seçimlerde uzaktan oy kullanma yasasını kabul etti

Duma’da kabul edilen yasaya göre seçimlerde ve referandumlarda posta yoluyla ve uzaktan oy kullanmak mümkün olacak, seçmenler ayrıca belli bir aday için ‘Devlet Hizmetleri’ sitesini kullanarak imza toplayabilecek.

Yasa, iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Olga Savastyanova, Dmitriy Lameykin ve İrina Maryaş, ayrıca Adil Rusya partisinden Mihail Yemelyanov’un girişimiyle kabul edildi.

Yasa tasarısının ilk halinde gerekli imzaların en fazla yarısının ‘Devlet Hizmetleri’ sitesi üzerinden toplanması öngörüyordu.

Ayrıca hataların önlenmesi için seçimleri veya referandumu düzenleyen komisyonun imza sayfasını doldurma örneğini onaylamakla yükümlü olacaktı, seçmenler ise imza ve tarih atarken kendi el yazısı ile ad ve soyad bilgilerini girecekti.

İkinci oylama yapılmadan önce ise birkaç revizyon hazırlandı. Buna göre seçimlerde ve referandumlarda, gerekliliği Merkez Seçim Komisyonu (TSİK) tarafından belirlenmek üzere oy kullanma işleminin posta yoluyla ve uzaktan yapılması için öneri sunuldu. Revizyonun mimarları, söz konusu normun Rusya anayasası ile ilgili oylama için geçerli olmayacağını belirtti.

Diğer bir öneriye göre ise Duma vekillerinin oyları ile yapılan bölge yönetici seçimlerinin, ilgili bölgede acil durum ilan edilmesi halinde ertelenmesi öngörülüyordu.

Milletvekillerinin çoğu (249 kişi) ilgili revizyonları desteklerken, 79 vekil ise ‘hayır’ oyu kullandı.

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi posta yoluyla oy kullanma yasasını destekledi

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı Komitesi’nin seçim ve referandumlarda uzaktan ve posta yoluyla oy kullanma imkanına ilişkin yasaya destek verdiğini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, genel kurul toplantısında seçim ve referandumlarda uzaktan ve posta yoluyla oy kullanma imkanının yanı sıra, “Devlet Hizmetleri” portalı yoluyla adaylık için imza toplanması konusuna ilişkin seçim yasasında değişiklik öngören yasayı kabul etti. Değişiklikler, "Rusya Federasyonu vatandaşlarının referanduma katılma ve oy kullanma haklarının temel garantileri” yasasının 37 ve 38 maddelerinde yapıldı.

Sputnik’e konuşan Klişas, “Komite, Federasyon Konseyinin yasayı incelemesi ve onaylamasını öneriyor” ifadelerini kullandı.