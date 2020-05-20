Rus Büyükelçiliğin tepkisinden sonra Bloomberg, Rusya ile ilgili haberini düzeltti

Koronavirüs salgını sürerken Rusya’daki yatak sayısı konusunda yanlış bilgi veren Bloomberg ajansı, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin eleştirilerinin ardından haberinde düzeltme yaptı. Haberde daha önce Rusya’da 1000 kişiye 3.8 yatak düştüğü belirtilirken, düzeltme sonrasında 8.2 rakamı verildi.

ABD’li Bloomberg ajansı, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin eleştirileri sonrasında Rusya’da koronavirüs salgınıyla ilgili bir haberinde düzeltmeye gitti.

Düzeltme, Dünya Bankası’nın Rusya ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin hastanelerindeki yatak sayısı ile ilgili verilerinin gösterildiği bir grafikte yapıldı. Haberin sonuna da gerekli not düşüldü.

Grafikte daha önce 1000 kişiye Rusya’da 3.8 yatak düşerken, OECD ülkelerinde ortalama 8.2 yatak düştüğü yazıyordu. Ancak Dünya Bankası’nın orijinal verilerinde tam tersi bir tablo görülüyor; 1000 kişiye Rusya’da 8.2, OECD ülkelerinde 3.8 yatak düştüğü belirtiliyordu.

Bloomberg’in açıkça yalan söylediğini ve asılsız siyasi suçlamalarla bulunduğunu belirten Rusya’nın ABD Büyükelçiliği ise düzeltme talep etmişti.

Rusya’da şimdiye kadar 299 bin 941 kişide koronavirüs tespit edildi, vakaların 76 bin 130’u iyileşti, 2837 hasta hayatını kaybetti.