Rusya’da yeni koronavirüs vakaları üst üste dört gündür 10 binin altında

Rusya’da son bir günde 9 bin 263 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede üst üste dört gün 10 binin altında yeni vaka tespit edilmiş oldu.

Rusya’da dün mayıs başından beri ilk defa 9 binin altına düşen yeni koronavirüs vakalarının sayısı bugün 9 bin 263 olarak açıklandı. Ancak bu artışla bile ülkede yeni vakalarının sayısı hala düşüşte.

Zira neredeyse tüm mayıs ayı boyunca her gün 10 binin üstünde yeni vaka görülen Rusya’da yeni vakaların sayısı üst üste dört gün 10 binin altında olarak kayıtlara geçiyor.

Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı 115 can kaybı yaşandığı da belirtildi. Bu, pandeminin başından beri Rusya’da 2 bin 837 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Bunun yanında, ülkede yeni koronavirüse yakalanan hastaların yüzde 40’ında semptom görülmediği de belirtiliyor.