Rusya’da vaka sayısı 326 bin 448’e yükseldi

Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 8894 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 150 kişi hayatını kaybetti, 7144 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 326 bin 448 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 8894 artarak 326 bin 448’e yükseldi. Gün içinde ayrıca 8.1 milyon test yapıldı, 150 kişi hayatını kaybetti, 7144 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 2988’i başkent Moskova’da görüldü. Kentte üç gün üst üste 3 binin altında vaka tespit edildi.

Gün içinde kaydedilen vakaların 824’ü Moskova bölgesinde, 389’u da St. Petersburg’da görüldü. Yeni vakaların neredeyse yarısında bir semptoma rastlanmadı.

Dün 8849 vaka tespit edilmiş, 127 kişi hayatını kaybetmiş, 7289 kişi taburcu edilmişti.