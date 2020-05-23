Dağıstan'da IŞİD'le bağlantılı 6 militan öldürüldü

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Dağıstan emniyet güçleri, Hasavyurt kentinin Goksuv kasabasındaki ormanlık alanda terör eylemleri düzenlemeyi planlayan 6 militanın bulunduğuna dair bilgi gelmesi üzerine harekete geçti.

Emniyet güçlerinin gözaltına almak istediği militanlar, silah kullanarak direnince bölgede bir çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda emniyet güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi.

Militanların IŞİD'le bağlantılı olduğunu ve eylemlerini IŞİD emiriyle koordine ettiklerini bildiren Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, planların saldırıların hedefinde emniyet güçlerinin, dini temsilcilerin olduğunu vurguladı.