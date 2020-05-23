Rus Dışişleri: Kovid-19 ortamında Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilim tırmanıyor

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programa konuk olan Ryabkov, Rusya ve ABD’nin birbirilerine yardım gönderdikleri halde iki ülke arasındaki ilişkilerde bazı noktalarda gerilimin tırmandığına dikkat çekti.

"Pandemi ile mücadelede karşılıklı insani yardımlar da dahil olmak üzere bazı alanda bir takım yeni sınırlara ulaştık, bu memnuniyet verici. Ancak bu ortamda Rusya’ya siyasi, psikolojik baskı, yaptırım baskısı yapma girişimleri devam ediyor" diyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, pandeminin sonuçlarının daha şiddetli olmasını önlemek üzere çabaların birleştirilmesine ve yakın işbirliğine gereklilik varken, sınır çekme süreçlerinin hızlandığını, hatta bazı noktalarda gerilimin tırmandığını görüyoruz. Bu endişe verici bir işaret."

Ryabkov, Rus diplomatların ‘Amerikalı meslektaşlarına bunun ilerlenmesi gereken yol olmadığını açıklamaya çalıştıklarını’ sözlerine ekledi.

'ABD'nin ASA’dan çekilmesi güvenliğimiz açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor'

ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çekilmesini de yorumlayan Ryabkov, müttefiklerinin ABD ile bilgi paylaşacak yöntemler bulabileceklerini, fakat bunun siyasi ve hukuki açıdan sorun teşkil edeceğini belirtti.

Rus diplomat, "ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesinin güvenliğimize sonuçları olması açısından herhangi bir sorun görmüyorum. Anlaşma muhafaza edilirse, muhtemelen müttefikleri ABD ile (ve ABD’nin onlarla) bilgi paylaşacak yöntemler bulabilecek. Fakat bu bizce politik ve yasal açıdan son derece sorunlu olacak" diye konuştu.

ABD’nin anlaşmadan çekilme nedenleri ile ilgili açıklamalarını ‘mantıksız ve kaotik’ olarak niteleyen Ryabkov, şöyle devam etti:

"(ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin birden Rusya’nın açık semalar uçaklarının topçu ve roket ateşi için hava gözetleyicisi olarak kullanıldığını açıklaması, Moskova’daki ofislerde ve karargahlarda kahkahaya neden oluyor. Görüntünün netleştirilmeyeceği şekilde ayarlanmış aygıtların ve karşı tarafın temsilcilerinin bulunduğu uçakta tüm bunları hedef göstermek iççin mi kullanacağız? Bu gerçekten komik."