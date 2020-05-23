NATO'nun Açık Semalar Antlaşması hakkındaki ithamlarına Rusya'dan yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ve Gürcistan sınırı üzerindeki keşif uçuşları için kısıtlamaları kaldırması durumunda ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'na (ASA) döneceğini söyledi. Stoltenberg, ayrıca Rusya'yı antlaşmanın uygulamasında 'seçici' davranmakla suçladı.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, RT televizyonuna açıklamasında, NATO’nun bu tutumunun şaşkınlık yaratmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar bir kez daha tamamen sorumluluk duygusundan yoksun bir şekilde Amerika’nın tarafını tutuyor. Bununla bu anlaşmayı yıkma operasyonunun bir parçası haline geldiklerini anlamıyorlar. NATO’da sıkı bir disiplin var ve ABD’nin müttefikleri, her zor durumda Amerikalıların Avrupa’yı koruyacağından eminler. Tam da bu yüzden gerçek ve çıkar arasında seçimle karşı karşıya kaldıklarında bu ülkeler, ne kadar gerçek duruma aykırı olursa olsun çıkarlardan yana hareket ediyor."

Kosaçev, NATO’nun bu davranışından dolayı 'sadece üzgün olabileceklerini' de sözlerine ekledi.