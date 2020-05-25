Rus vekilden 'Rusya’nın Suriye’deki yorgunluğu' ile ilgili iddialara yanıt: Daha çok beklersiniz

Rus vekil Dmitriy Sablin, ABD medyasında çıkan Rusya’nın Suriye’deki ‘yorgunluğu’ ile ilgili haberlerin gerçeklerle herhangi bir alakası olmayıp, arzulanan bir şeyi gerçekmiş gibi gösterme girişimi olduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, ABD’de yayınlanan Newsweek dergisinde çıkan bir makalede Rusya’nın Suriye’de olup bitenlerden ‘yorulmuş’ olabileceği ve çözüm için Batı ile anlaşmak zorunda kalacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sablin, yazılanların gerçeklerle herhangi bir alakası olmayıp, arzulanan bir şeyi gerçekmiş gibi gösterme girişimi olduğunu ifade etti.

Sablin, “Batılı ortaklarımız için Rusya’nın Suriye’den gitmesi önemli. Suriye, müttefiklerinin desteğiyle kötü şöhretli teröristlerin yaradığı şiddet içerikli ‘demokratikleştirmeye’ direnmenin mümkün olduğunu gösterdi. Oysa kendilerini dünyanın efendileri olarak görenler dik duruşa katlanamıyorlar. Daha çok beklersiniz” diye konuştu.

‘Arzulanan bir şeyi gerçekmiş gibi gösterme girişimi’

Daha önce yine Amerikan basınında koronavirüs salgınından daha çok Rus vatandaşının ölmesi yönünde bir arzunun dile getirildiği gibi şimdi de arzulanan bir şeyi gerçekmiş gibi göstermeye yönelik bir girişimin söz konusu olduğunu söyleyen Sablin, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Rusya hiçbir zaman savaş alanını terk etmedi’

“Rusya’nın ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yorulmalarını, zayıf düşmelerini ve teslim olmalarını isterler. Rusya hiçbir zaman savaş aramadı. Ancak hiçbir zaman da yorgunluğuna atıfta bulunarak savaş alanını terk etmedi.”

Suriye’nin müttefiklerinin desteği ile devam eden savaştan galip ayrılacağını ve yeniden doğacağını vurgulayan Sablin, “Rusya, ülkenin geleceği için mücadelede Suriye halkının yanında olacak. Akdeniz kıyısındaki üslerimiz ise güçlenecek ve bölgedeki asayişi sağlayacak” ifadelerini kullandı.