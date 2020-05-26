Şoygu: Orduda salgının zirve noktası geride kaldı

Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, “Silahlı Kuvvetlerde koronavirüs salgınında zirve noktası nisanın ikinci yarısında geçildi. Toplamda, mart başından bu yana Silahlı Kuvvetler’de 5 bin 500 kişi enfekte oldu. Bugün itibariyle 3 bin 500 kişi iyileştirilip taburcu oldu. Haziran başında Silahlı Kuvvetler’de planlı duruma girileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin koronavirüs salgınına rağmen ‘savaş yeteneğinde düşüşe izin vermediğini ve planlı tatbikat ve eğitim etkinliklerine devam ettiğini’ vurguladı.