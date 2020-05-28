Yeni Rus nükleer denizaltısı Knyaz Vladimir, Rusya Donanması'na teslim edildi

Birleşik Gemi İnşa Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre tüm testleri başarıyla geçen yeni nükleer denizaltısı Knyaz Vladimir, Rusya Donanması'na teslim edildi.

Teslim töreni, Novosibirsk’e bağlı Severodvinsk’teki Sevmaş tersanesinde gerçekleştirildi.

Knyaz Vladimir, 955 Borey projesinin kapsamında üretilen dördüncü nükleer denizaltısı ve Borey-A serisinden ilk modernize edilen kruvazör oldu.

Aralarında Daily Mail, Daily Express ve Daily Star'ın da bulunduğu batılı basın kuruluşları, Rusya'nın geçen hafta suya indirdiği Knyaz Vladimir adlı yeni nesil balistik füze denizaltısını ‘dünyanın en ölümcülü' ifadeleriyle tanıtmıştı.

Daily Mail'in makalesinde, Rusya'nın yeni denizaltısının 20 adet Bulava kıtalararası balistik füzesiyle donatıldığı, söz konusu füzelerde her biri 150 kiloton gücünde olan bölünebilir nükleer başlıklar bulunduğu, denizaltının füzeleri 9.300 kilometrelik mesafeye fırlatma kapasitesine sahip olduğu ve 400 metre derinliğe kadar dalarak radarlara görünmez hale geldiği vurgulanmıştı.

Knyaz Vladimir, Ekim 2019'da sualtından ilk kez Bulava balistik füzesi fırlatmış ve fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirilmişti.