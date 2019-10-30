Rusya’nın yeni nükleer denizaltısı ilk kez balistik füze atışı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, yeni Knyaz Vladimir nükleer denizaltısı, ilk kez Bulava balistik füzesi fırlatma denemesi yaptı.

Beyaz Deniz’den Kamçatka’ya doğru atılan füze, başarıyla hedefe ulaştı.

Knyaz Vladimir, sualtından Bulava balistik füzesi fırlattı

Knyaz Vladimir denizaltısı Borey sınıfı denizaltılarının en yenisi ve şimdilerde denizde testlerden geçiyor. Ağustos ayında da Yuriy Dolgorukiy isimli denizaltısı ile Bulava füzesi fırlatılmıştı.

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