Rusya’nın yeni nükleer denizaltısı ilk kez balistik füze atışı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, yeni Knyaz Vladimir nükleer denizaltısı, ilk kez Bulava balistik füzesi fırlatma denemesi yaptı.
Beyaz Deniz’den Kamçatka’ya doğru atılan füze, başarıyla hedefe ulaştı.
Knyaz Vladimir, sualtından Bulava balistik füzesi fırlattı
Knyaz Vladimir denizaltısı Borey sınıfı denizaltılarının en yenisi ve şimdilerde denizde testlerden geçiyor. Ağustos ayında da Yuriy Dolgorukiy isimli denizaltısı ile Bulava füzesi fırlatılmıştı.
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» провел испытания ракетного комплекса «Булава»— Минобороны России (@mod_russia) October 30, 2019
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#Russian Knyaz Vladimir #submarine conducts its first #missile launch pic.twitter.com/aUN8DlF2LE— Ruptly (@Ruptly) October 30, 2019
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