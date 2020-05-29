Rus Senatör: ABD’nin İran nükleer program yaptırımlarını genişletmesi hata

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Washington’un, Tahran’ın nükleer anlaşmadan çıkması ve kendi nükleer bombasını geliştirmesi için elinden geleni yaptığını belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rus medyasına açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, İran’a uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin kalan kısmının sonlandırıldığı ve iki İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağı yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Cabarov, “Elbette ABD, İran’ı nükleer anlaşmanın dışına itmek istiyor, aslında bunun sonucunda kesinlikle İran’ı kendi nükleer bombasını geliştirmeye kışkırtıyor. Bence bu, Pompeo’nun hatası” dedi.

ABD’nin aslında İran’ı yok etme politikasına devam ettiğini kaydeden Rus Senatör, “Bence bu politikanın tek amacı, İran’ı tam abluka içinde boğmak. Ama İran, 80 milyonluk nüfusa sahip büyük bir ülke, kendini koruma yeteneğine sahip savaşçı bir ülke, eski tarihe sahip bir ülke, öylesine teslim olmayacak” ifadesini kullandı.

Tahran’ın, Pyongyang örneğine bakarak, “Amerikalıların Kuzey Kore’yi sadece nükleer bomba ve roketlere sahip olduğu için rahat bıraktığını” anladığını kaydeden Cabarov, “İran da kendisi için böyle bir garanti elde etmeye çalışacak” yorumunda bulundu.

Bu yüzden İran’ı tehdit etmek yerine görüşmelerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Senatör, “Bu nükleer anlaşmada ilgisi olan tüm tarafların müzakere masasına oturması ve yeni anlaşma geliştirmesi ya da bazı değişiklikler yaparak eskisini canlandırması lazım” diye ekledi.