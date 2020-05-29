Kremlin: ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımları, Rusya’nın planlarını değiştirmeyecek

ABD’nin Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine karşı yeni yaptırımlar getirme planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür eylemlerin ABD’nin uyguladığı haksız rekabetin yeni tezahürü olduğunu söyledi.

Peskov, bugünkü basın brifinginde, “Öncelikle, Kuzey Akım-2 planları değişmedi. İkincisi, her türlü yaptırımlara yönelik tavrımız iyi biliniyor, son derece olumsuz” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, “Bunların, haksız rekabetin tezahüründen ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerden başka bir şey olmadığına inanıyoruz” diye ekledi.

Daha önce Hаndelsblatt gazetesi, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Washington’un Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine karşı yeni yaptırımları getirme olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.