Putin, Güvenlik Konseyi ile ABD’nin ASA’dan çekilmesi ile ilgili gösterecekleri tavrı görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan (ASA) çekilmesi ile ilgili gösterecekleri nihai tavrı ve süresi neredeyse dolacak olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) akıbetini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıyı açarak “ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkması ile ilgili tavrımızı belirlemeliyiz. Ayrıca Yeni START anlaşması yakında sona erecek, ancak henüz hem biz hem de dünya için önemli olan bu konuda ciddi görüşmeler başlatılamadı. Bu konuyu konuşmalıyız” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.