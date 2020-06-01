Moskova’da 'Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı' kuruldu

Moskova'da 'Nazım Hikmet’i anma etkinliklerini daha da zenginleştirmek ve Türkiye ile Rusya arasında kültür-sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla' Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulduğu ilan edildi.

Şair Nazım Hikmet'in Rusya'da anılması ve tanıtılması amacıyla 1999 yılından bu yana sürdürülen geleneksel etkinlikler bugüne kadar RTİB, RUTAM, MTKO ve Nâzım Hikmet Vakfı gibi kuruluşlar eliyle yürütülüyordu.

Bu kuruluşların yanında, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Ali Galip Savaşır, Coşkun Yurt, Batubay Özkan ve Daria Zıhugulskaya gibi isimler öncülüğünde Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

Rusya'da Nazım Hikmet'i anma faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklere 'yeni bir ivme kazandırma' amacıyla yola çıktığını söyleyen vakıf ayrıca, Nâzım Hikmet müzesi kurulması çalışmalarına destek olmak gibi hedeflerle yola çıktığını ilan etti.

Vakfın kuruluş etkinlikleri kapsamında ise Nazım Hikmet'in Moskova'da bulunan mezarı başında Ruya'nın Türkiye büyükelçisinin de katılımıyla Rus Türk İş Adamları Birliği’nin (RTİB) programı çerçevesinde çelenk bırakılacağı belirtildi.

Öte yandan, www.nazimhikmet.com sayfasından yapılacak online anma etkinliğinde 2020 yılı 'Nazım Hikmet Dostluk Ödülleri'nin Hıfzı Topuz ve 'Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu'na verileceği öğrenildi.