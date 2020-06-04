Rusya, Suriye’ye MiG-29 uçaklarının ikinci partisini gönderdi

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik işbirliği çerçevesinde Suriye ordusu Rusya’dan MiG-29 gelişmiş savaş uçaklarının ikinci partisini teslim aldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Suriye ordusunun uçakları kullanmaya başladığı da belirtildi.
#SYRIA | Syrian Arab Army received the second batch of advanced MiG-29 fighter jets from #Russia - in the framework of military & technical cooperation between our countries. Syrian already begin to carry out missions on those planes | https://t.co/APPLjGzRAU | #SAA #روسيا #سوريا pic.twitter.com/QJOmyqO2WS— Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) June 3, 2020
Suriye ordusunun elinde ülkedeki kriz başlamadan önce onlarca MiG-29 bulunuyordu, nitekim 1980’li yıllardan beri sevkiyatlar gerçekleştiriliyordu. Bununla birlikte Rus Hava Kuvvetleri MiG-29SMT uçaklarını Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında kullanıyordu.
İlk uçuşunu 1977 yılında yapan MiG-29 uçağı beş yıl sonra ordunun kullanımına alındı ve uzun süre Rus Hava Kuvvetleri’nin başlıca savaş uçakları oldu. Bu uçakların büyük kısmı şimdi yenilenmiş olanlarıyla değiştirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)