Rusya, Suriye’ye MiG-29 uçaklarının ikinci partisini gönderdi

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik işbirliği çerçevesinde Suriye ordusu Rusya’dan MiG-29 gelişmiş savaş uçaklarının ikinci partisini teslim aldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun uçakları kullanmaya başladığı da belirtildi.

#SYRIA | Syrian Arab Army received the second batch of advanced MiG-29 fighter jets from #Russia - in the framework of military & technical cooperation between our countries. Syrian already begin to carry out missions on those planes | https://t.co/APPLjGzRAU | #SAA #روسيا #سوريا pic.twitter.com/QJOmyqO2WS — Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) June 3, 2020

​Suriye ordusunun elinde ülkedeki kriz başlamadan önce onlarca MiG-29 bulunuyordu, nitekim 1980’li yıllardan beri sevkiyatlar gerçekleştiriliyordu. Bununla birlikte Rus Hava Kuvvetleri MiG-29SMT uçaklarını Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında kullanıyordu.

İlk uçuşunu 1977 yılında yapan MiG-29 uçağı beş yıl sonra ordunun kullanımına alındı ve uzun süre Rus Hava Kuvvetleri’nin başlıca savaş uçakları oldu. Bu uçakların büyük kısmı şimdi yenilenmiş olanlarıyla değiştirildi.