Rusya'dan Libya'da ateşkes girişimine destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin daha önce duyurduğu ateşkes girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın Kahire’nin söz konusu girişimini desteklediğini ifade etti.

Bogdanov, "Bu girişimi bekliyorduk, hazırlandığını biliyorduk. Şimdi de, Mısır Cumhurbaşkanı'nın önerilerinin içeriğini incelemiş olup, elbette Libya'daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesine yönelik tüm önerileri destekliyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Mısır Cumhurbaşkanı'nın girişiminin ciddi bir siyasi sürecin başlangıcı için sağlam bir temel olduğu görüşündeyiz. Zaten girişimde de durum oldukça ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor."

'Libya'da 8 Haziran itibarıyla ateşkesin sağlanmasını umuyoruz'

Rus diplomat, Moskova’nın Libya’daki çatışmanın taraflarının 8 Haziran'da sabah 06.00'dan itibaren ateşi kesmelerini umduğunu ifade etti.

Kahire’nin Libya’da ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin önerilerinin 'uygulama açısından' incelenmesi gerektiğini vurgulayan Bogdanov, "Bu nedenle girişimin hitap ettiği Libya içindeki güçlerden olumlu tepki alması çok önemli. Bu nedenle Trablus’ta Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin de, Devlet Yüksek Konseyi’nin de girişimin içeriğini dikkatle incelemelerini ve 8 Haziran saat 6’dan itibaren ateşkesin başlaması olan belgedeki en önemli maddenin yerine getirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, daha önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Libya’da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurmuştu.

Mısır liderinin açıklamasına göre yeni girişim, Libya’daki üç bölgenin Başkanlık Konseyi’nde eşit olarak temsil edilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddeler içeriyor.

Girişim ayrıca ateşkesin 8 Haziran saat 06.00'dan itibaren başlatılmasını öngörüyor ve uluslararası çabalara saygı, yabancı paralı askerleri tahliye etme ve ülkedeki grupları silahsızlandırma çağrısı içeriyor.