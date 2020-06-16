Lavrov: BMGK'nın İran nükleer anlaşması konusunda manipüle edilmesine kesinlikle karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili durumda BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) manipüle edilmesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Lavrov, Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denilen İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma etrafındaki durum nedeniyle BMGK'yı manipüle etme girişimleri olduğuna dikkat çekerek Rusya'nın bu tür girişimlere kararlılıkla karşı çıkacağını söyledi.

Lavrov, "JCPOA ile ilgili durum endişe yaratıyor. Şu anda Viyana'da birtakım gelişmeler yaşanıyor, New York'taki Batılı partnerlerimizin öne çıkardığı fikirler var. Oluşan durumu BMGK'yı manipüle etmek ve İran karşıtı gündem oluşturmak için kullanmaya yönelik her türlü girişime kati biçimde karşı koyma niyetindeyiz. Bu konuyu tüm çok uluslu formatlarda gündeme getireceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Lavrov, görüşme sırasında Astana formatındaki işbirliğinin geleceğini ve iki ülke liderlerinin bir önceki buluşmasında varılan mutabakatlara uygun olarak ikili işbirliği konularını istişare edebileceklerini umduğunu ekledi.

'Suriye'yle ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışacağız'

Görüşme öncesi Sputnik'e konuşan Zarif, Aralık 2019'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve yarın yürürlüğe girecek olan, Suriye'ye yaptırımlar içeren '2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası' nedeniyle Suriye'yle ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Zarif, "Suriye'yle güçlü ekonomik ilişkilere sahibiz. Suriye'nin İran'da bir kredi hesabı var. Suriye ekonomisini geliştirmek ve İran ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğini pekiştirmek için dostlarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'Üçlü zirve ilk fırsatta yapılacak'

Zarif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki üçlü zirvenin de ilk fırsatta yapılacağını kaydetti.

Zarif maskeyle geldi

Bu arada Zarif, Lavrov'la görüşmesine maskeyle geldi. Lavrov'un maske takmadığını gördükten sonra maske çıkarıp çıkarmama konusunda kısa süreli bir tereddüt yaşayan ve maskeyi çıkarıp tekrar takan Zarif, masaya oturduğunda maskeyi çıkardı.