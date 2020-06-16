Lavrov: Rusya ve Türkiye, Libya çatışmasının taraflarını masaya oturmaya çağırıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le Moskova’da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, “Geriye kalan tek şey, Libya’daki tarafları masaya oturmaları ve müzakere etmeye başlamaları gerektiğine ikna etmek. Türk meslektaşlarımızla temaslar da dahil olmak üzere, şu anda tam olarak bununla ilgileniyoruz” diye konuştu.