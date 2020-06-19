Roscosmos uzayda silahlanma yarışına karşı

Rus uzay ajansı Roscosmos'un Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev, uzayda silahlanma yarışının önlenmesine ilişkin bir kararın kabul edilmesinden yana olduklarını söyledi.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un Başkan Yardımcısı Sergey Savelyev, ABD'nin uzayda silahlanma adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Savelyev, yaptığı yazılı açıklamada "Silahsızlanma Konferansı'nın da içinde olduğu tüm mümkün ve erişilebilir müzakere platformlarında tutarlı bir şekilde, uzayda silahlanma yarışının önlenmesine ilişkin kararın alınmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uzay keşfiyle ilgili tüm konularda ABD ile geniş kapsamlı ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden yetkili, karşılıklılık ve eşitlik ilkesinden hareket ettiklerini vurguladı.

Savelyev, ayrıca ABD'nin uzayı silahlandırarak bu konuda öne çıkma çabasının, Rusya-ABD ilişkilerinin onsuz da kırılgan olan yapısını bozabileceğini söyledi.