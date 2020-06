Putin: Kendimi sıradan insanların arasında çok rahat hissediyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonunun sunucusu Pavel Zarubin’in hazırladığı ve fragmanı Instagram’da yayınlanan 'Rusya. Kremlin. Putin' filmi için verdiği röportajda, kendini sıradan insanların arasında çok rahat hissetiğini ifade etti.

Putin, "Sıradan insanlar arasında kendimi çok rahat hissediyorum. Bu bir dereceye kadar benim ortamım, çünkü çok sıradan bir işçi ailesinden geliyorum" ifadelerini kullandı.

Torunlarının verdiği hediyelerle ilgili de konuşan Putin, "Bana bazı şeyler hediye ediyorlar, ancak bunlar benim çalışma ofisimde değil, dinlenme odamda" dedi.

Putin, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sivastopol’da görev yapan babasının yine dinlenme odasında bulunan portresini de gösterdi.

Putin daha önce, Rossiya 1 kanalına dinlenme ve yemek odalarını göstermiş ve bunun için özel olarak hazırlanmadığını, bu nedenle orada iş atmosferi olduğu konusunda uyarmıştı.

Rus lider, günün her saatinde irtibatta olmanın görevinin gereği olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı her zaman irtibat halinde olmak zorundadır, her zaman, günün her saatinde. Çünkü bu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Bir gün önce, filmin bir bölümünün yayınlandığı programda Putin, her iki torununun da istedikleri taktirde Kremlin’i arayarak kendisiyle görüşebileceklerini söylemişti

Haziran 2017'nin ortalarında Putin, 'Direkt Hat' programında, yakın zamanda ikinci bir torunu olduğunu açıklamış, ancak tanınmalarının gelişimlerine zarar vereceğini düşündüğünden ikisinin de ismini açıklamamıştı.