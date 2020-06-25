Kremlin, Belarus’taki seçimlere müdahale ettikleri iddialarını yalanladı

Minsk’in Rusya tarafından Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale edildiği iddialarıyla ilgili gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya asla bir seçim sürecine müdahale etmedi, etmiyor ve etmeye de niyeti yok. Özellikle de müttefiki Belarus’taki seçimlere” ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus ve Polonyalı güçler tarafından 9 Ağustos’ta yapılacak seçimlere müdahale edildiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek istediğini söylemişti.