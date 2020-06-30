FSB, Rusya’da bir terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Vladikavkaz’da bir terör saldırısını önledi. İdari bir binada patlama gerçekleştirme hazırlığında olan IŞİD üyesi, daha sonra Ortadoğu’ya gidip teröristlerin saflarında çatışmayı planlıyordu.

FSB’den yapılan açıklamada, “İdari bir binayı el yapımı patlayıcı ile infilak ettirme hazırlıkları yapan 1990 doğumlu Rusya vatandaşı gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Militanın hücresinde el yapımı patlayıcı malzemeleri ve yurtdışında bulunan diğer IŞİD militanları ile yazışmaları bulundu.

Militan daha sonra Ortadoğu’ya gidip teröristlerin saflarında çatışmayı planlıyordu.

Olayla ilgili terör örgütüne üye olmak suçundan cezai dava başlatıldı. Davaya terör saldırısı hazırlığı ibaresinin de eklenmesi planlanıyor.