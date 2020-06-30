Kremlin: Rusya, Türkiye ve İran liderleri yarın videokonferansla Suriye’yi konuşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini ve Suriye krizini ele alacağını söyledi.