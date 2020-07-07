Rusya ve Türkiye’den Suriye’de bir ortak devriye daha

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasında, “7 Temmuz 2020’de İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde Halep ve Lazkiye’yi bağlayan M4 karayolu üzerinde 19. ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi. Ortak devriye görevi ilk kez Ayn el havr yerleşim birimine kadar sürdü. Güzergâhın uzunluğu ise 70 kilometreden fazlaydı” ifadeleri kullanıldı.

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının yukarıdan takip ettiği devriyede Rus tarafından BTR-82A zırhlı aracı yer aldı.