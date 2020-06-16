Konaşenkov: Rus-Türk ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi

Rus ve Türk askerlerin İdlib'de gerçekleştirdikleri ortak devriye sırasında bir bombanın infilak ettirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaralı asker olmadığını, sadece Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştuğunu söyledi.

Konaşenkov, "Bugün Eriha ile Urum el Coz yerleşimleri arasındaki güzergahta ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada, militanlar M4 karayolundaki durumun izlenmesinin engellenmesi amacıyla bir terör saldırısı girişiminde bulundu. Militanların konvoyun seyrettiği güzergahta bir patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştu. Devriyeye katılan askerler yara almadı" dedi.

Konaşenkov, tüm askeri teçhizatın ve Rus askerlerin konuşlanma noktalarına döndüklerini de kaydetti.

'Militanlar, Rus-Türk mutabakatını engelleme girişimlerine ara vermiyor'

Bu arada Rus yetkili, Suriye topraklarındaki durumun gerginliğini koruduğunu söyledi.

Suriye'deki Rus askeri grubunun temel çabalarının İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma istikrar kazandırmaya ve M4 karayolunda Rus-Türk ortak devriyesi düzenlenmesini öngören mutabakatını uygulamaya yönelik olduğunu belirten Konaşevkov, terör örgütleri üyelerinin bu mutabakatları engelleme girişimlerine ara vermediğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla Soçi Mutabakatı'na ek protokol imzalamıştı.