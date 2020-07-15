'Rusya'da Türkiye'ye uçak bileti arayanların sayısı 4 kat arttı'

Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlayacağına dair haberlerin çıkmasının ardından Rusya'da Türkiye'ye uçak bileti arayanların sayısında ciddi bir artış olduğu kaydedildi.

Uçak bileti arama motoru Aviasales'in Operasyon Müdürü Anton Baytsur, "Aviasales kullanıcıları, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Rusya ile Türkiye arasındaki seferlerin yeniden başlayacağına dair açıklamasına yıldırım hızıyla reaksiyon gösterdi. Öğle saatlerinden bu yana arama sayısı keskin şekilde arttı. Türkiye'ye uçak bileti aramaları, düne kıyasla 4 kat arttı" dedi.

Baytsur, henüz İstanbul, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum'a doğrudan seferler bulunmamasına rağmen Rus kullanıcıların özellikle bu hatlara ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Baytsur, Aviasales sitesinde Türkiye'ye bilet araması yapıldığında, "Rezervasyon yaptırmadan önce elçilik ve havayolu şirketinin sayfalarındaki bilgilere bakmanız önemle rica olunur" şeklinde standart bir uyarı çıkıyor.

Bugün Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile uçuşların 15 Temmuz itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı bildirilmişti.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullanmıştı.

Sputnik'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir kaynak, bilgiyi doğrulamış ancak henüz net tarihin belirlenmediğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, önceki gün telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılmasını müzakere etme talimatı verdiğini ifade etmişti.