Zaharova: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 23 Temmuz’da Moskova’da Lavrov’la görüşecek

Basın toplantısında konuşan Zaharova, “Volkan Bozkır 22-23 Temmuz’da Moskova’yı ziyaret edecek. Bozkır, eylülde New York’ta başlayacak 75. BM Genel Kurul Başkanı seçildi” dedi.

Zaharova, Bozkır’ın 23 Temmuz’da Lavrov’la detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti.

Görüşmenin içeriğine de değinen Zaharova, tarafların BM’nin gündemindeki uluslararası konuları, BM’nin etkinliğini artırma ve Genel Kurul toplantısıyla ilgili konuşacaklarını belirtti.

Moskova ziyareti sırasında Bozkır, Federasyon Konseyi ve Duma yönetimi ile de bir araya gelecek.