Rusya’da 6 bin 406 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 406 yeni vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 759 bin 203’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 6 bin 406 yeni vaka daha kaydedildi.

Yeni vakaların 575’i başkent Moskova’da, 301’i Sverdlovsk bölgesinde, 249’u Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde, 244’ü St. Petersburg’da, 228’i Altay bölgesinde görüldü.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı da 7 bin 681 oldu. Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı ise 539 bin 373’e ulaştı.

Salgın nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı ise 12 bin 123 oldu.

Ülkedeki aktif hasta sayısı 207 bin 707 olarak kaydedildi.