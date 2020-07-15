Rusya’da yeni koronavirüs vakalarındaki artış 9 gündür yüzde 0.9’u geçmiyor

Rusya’da son bir gün içinde 6 bin 422 yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 746 bin 369’a yükseldi. Ülkede vaka sayılarındaki günlük artışın dokuz gündür yüzde 0.9’u geçmediği belirtildi.

Rusya, dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke konumunda. Ülkede son bir gün içinde 6 bin 422 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle şimdiye dek görülen toplam vaka sayısı 746 bin 369’a çıktı.

Rusya’da son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 156 olarak açıklandı. Ülkede şimdiye dek 11 bin 770 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi.

Rusya’da koronavirüsün yayılımıyla mücadele için kurulan merkezden yapılan açıklamaya göre ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısı, bu virüsle enfekte olan kişilerin yüzde 1.58’ini oluşturuyor.

24 Haziran’dan beri bir günde görülen en yüksek iyileşme sayısı

Bunun yanında son bir gün içinde koronavirüsü yenip tedavisi tamamlanan kişilerin sayısı 10 bin 424 olarak kayıtlara geçti. Bu, 24 Haziran’dan beri bir günde görülen en yüksek iyileşme sayısı.

Ayrıca, iyileşenlerin sayısının, koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 70’ini oluşturacak kadar yükseldiği de kaydedildi.