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    Rus amiralden 'Karadeniz'de Rus gizli silahı' iddiasına yanıt

    © Sputnik / Ildus Gilyazutdinov
    Rusya
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    Rusya'nın Karadeniz'de gizli silahlar geliştirme çalışmaları yürüttüğüne dair iddiaya yanıt veren Rus Amiral İgor Kasatonov, iddia sahibi Ukraynalı amiralin yeterli bilgiye düzeyine sahip olmadığını vurguladı.

    Eski Ukrayna Donanması Komutanı Amiral Sergey Gayduk, 'Rusya'nın gizli silah geliştirmeleri' hakkında kaleme aldığı bir makalede Moskova'nın Karadeniz'de sualtı operasyon üssü kurarak Karadeniz'de tam kontrolü sağlamak istediğini belirtmişti.

    Gayduk'un iddiasına yanıt veren Rus Amiral İgor Kasatonov, Gayduk'un yeterli bilgi ve yetkinlik düzeyinde olmadığının altını çizdi.

    Kasatonov, "Gayduk çok zayıf bir eğitime sahip. Bu kişiler, belirli şablonlara ve masallara dayalı eğitim aldı ve gereken bilgi sistemine sahip değil" dedi.

    Gayduk'un popülist bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın sonuçları hakkında polemik yapılmaması gerektiğini kaydeden Kasatonov, "Rusya'nın Karadeniz'de sahip olduğu tüm ekipman, sürekli olarak güncellenen ve modernize edilen ortak güvenlik sistemi kapsamında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Sevmaş gemi yapım tesisi Genel Müdürü Mihail Budniçenko, Rusya lideri Vladimir Putin ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede tersanede hipersonik silah taşıma kapasitesine sahip ‘Voronej’ ve ‘Vladivostok’ adlı iki yeni denizaltının yapımına başlandığı bilgisini vermişti.

    Kırım’ın Kerç kentindeki tersanede iki amfibi geminin yapımının başlama törenine katılan Putin ise yeni nükleer denizaltıların Rusya’nın savaş becerilerini güçlendireceğini belirtmişti.

    Etiketler:
    Rus denizaltı, Denizaltı, Amiral, rus
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