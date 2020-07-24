Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 800 bini geçti

Rusya’a son 24 saatte kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 5811 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 800 bini aştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 5811 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 800 bin 849 oldu.

Yeni vakaların 645’i başkent Moskova’da, 248’i Sverdlovsk bölgesinde, 196’sı Hantı-Mansi özerk bölgesinde görüldü.

Gün içinde 154 kişi hayatını kaybetti, 8444 kişi taburcu edildi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 46’ya, iyileşenlerin sayısı 588 bin 774’e çıktı.