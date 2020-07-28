ATOR, Rus turistler için Türkiye’ye girişlerde uygulanacak kuralları açıkladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Rus turistler için Türkiye’ye girişlerde belirlenen yeni kuralları açıkladı. Açıklamaya göre, turistlerin koronavirüs taşımadıklarına dair belge bulundurmaları gerekmiyor.

Moskova’nın Türkiye ile belirli kentler üzerinden uçuşların yeniden başlatılacağını duyurmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), girişlerde uygulanacak yeni kurallar hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre, Türkiye’ye giden Rus turistler için vize ve koronavirüs taşımadıklarına dair belge gerekmiyor. Ancak uçuş sırasında yolculardan kişisel verilerinin yanı sıra, koltuk numarası, gidecekleri adres ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verecekleri bir form doldurmaları istenecek.

Havalimanlarında pasaport kontrolü sırasında tüm yolcuların ateşi ölçülecek. Şüpheli bir durum olması halinde yolcuya ücretsiz koronavirüs testi önerilebilecek. Testin pozitif çıkması halinde yolcu muayene ve tedavi için hastaneye götürülecek.

Rusya 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uluslararası uçuşlar başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu üzerinden yapılacak.