Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Türkiye ve İngiltere seferleri ağustosta yeniden başlayacak

Vnukovo Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve İngiltere uçak seferlerinin önümüzdeki ağustos ayında yeniden başlayacağı, Tanzanya’ya ise uçuşların planlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Doğrudan Vnukovo Havalimanı’ndan Türkiye (İstanbul iki havalimanı, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum) ve İngiltere (Londra-Luton) uçak seferleri karşılıklı olarak yeniden başlayacak. Tanzanya’ya uçuşlar ise şu anda herhangi bir ortak havayolu şirketi tarafından planlanmadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye seferlerinin Türk Hava Yolları, Pobeda, Azur Air ve iFly şirketleri, İngiltere uçuşlarının ise Wizz Air UK tarafından gerçekleştireceği bilgisine yer verildi.