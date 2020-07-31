Rus Büyükelçi: Minsk’te gözaltına alınanlar İstanbul’a gideceklerdi

Dmitriy Mezentsev’in yazılı açıklamasında, “Minsk yakınlarındaki Belarusoçka oteline gelen Rusya vatandaşları, Minsk’teki Ulusal Havalimanı’ndan üçüncü ülkeye transitle giden uçağa geciktikleri için bunu yapmak zorunda kaldılar. Onlar, 25 Temmuz’da Minsk’ten İstanbul’a uçma niyetindelerdi ve Belarus’ta uzun süre kalmayı düşünmüyorlardı, daha sonra da yine uçakla Belarus’u teğet geçerek üçüncü bir ülkeden Moskova’ya dönmeyi planlıyorlardı” ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, dün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.