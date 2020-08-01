Rusya'da 5 bin 462 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 462 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 95 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 114 kişininse sağlıklarına kavuştukları bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin salgına ilişkin açıklamasında, Rusya’da son 24 saatte 5 bin 462 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 95 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 114 kişininse sağlıklarına kavuştukları belirtildi.

Yeni vakaların Rusya’nın 83 bölgesinde görüldüğü, en fazla vakanın başkent Moskova’da (690) görüldüğü, vakaların 202’sinin Sverdlovsk bölgesinde, 170’inin Hantı-Mansi özerk bölgesinde, 159’unun Nijniy Novgorod bölgesinde, 149’unun Moskova bölgesinde, 146’sının İrkutsk ve 143’ünün Krasnoyarsk bölgesinde olduğu ifade edildi.

Eklenen yeni vakalarla birlikte salgının başlangıcından bu yana Rusya’da toplam vaka sayısı 845 bin 443’e ulaştı. Rusya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 14 bin 58’e ulaştı, şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı ise 646 bin 524 oldu.