Rusya’dan tıbbi yardım taşıyan ilk uçak Beyrut’a gitti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “İlk uçağımız, Moskova Bölgesi’ndeki Jukovskiy havalimanından Beyrut’a gitti” ifadesine yer verildi.
Daha önce Beyrut’a seyyar hastane, sağlık uzmanlarını, kurtarma ekiplerini ve bir laboratuvar taşıyan 5 uçağın gönderileceği bildirilmişti.
Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane yoğun bakım, cerrahi, danışma ve ultrason, X-ışını ve EKG blokları dahil tanı birimlerinden oluşuyor. Hastane ayrıca kan laboratuvarına sahip. 50 yatak kapasiteli hastane, 14 gün boyunca bağımsız çalışma potansiyeline sahip.
Seyyar hastanenin, olay yerine vardıktan 30-40 dakika içinde faaliyete geçerek yaralılara yardım sağlayabilecek. Hastanenin tam kapasiteye ulaşması için sadece 50-60 dakikaya ihtiyaç var.
Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane daha önce defalarca Rusya’nın yanı sıra, Türkiye, Afganistan, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Yugoslavya, Güney Osetya, Hindistan, Şili ve Haiti’de görev almıştı.
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