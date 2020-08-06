Rusya'nın Beyrut'ta kurduğu hastane yaralıları kabul etmeye başladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları tarafından Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralananların tedavisi için kurulan hastane yaralıları kabul etmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın sözcülüğünden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Beyrut Stadyumu'nda kurulan Tsentrospas Grubu’na ait hastane, bugün öğle saatlerinden sonra patlamada yaralananların tedavisi için hasta kabulüne başladı.

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sırasında acil hastaların ortaya çıkması ihtimaline karşı hastanenin 24 saat hizmet vereceği vurgulandı.

Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane yoğun bakım, cerrahi, danışma ve ultrason, X-ışını ve EKG blokları dahil tanı birimlerinden oluşuyor. Hastane ayrıca kan laboratuvarına sahip. 50 yatak kapasiteli hastane, 14 gün boyunca bağımsız çalışma potansiyeline sahip.

Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane daha önce defalarca Rusya’nın yanı sıra, , Afganistan, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Yugoslavya, Güney Osetya, Hindistan, Şili ve Haiti’de görev almıştı.

Rusya, Beyrut'a toplam 5 yardım uçağı göndermeyi planlıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na Türkiyeait üçüncü yardım uçağı, bu sabah Beyrut’a gitmişti.

Bakanlığın gönderdiği ilk uçak dün akşam Beyrut’a iniş yapmıştı. Bakanlık ayrıca Beyrut’taki kurtarma ekipleri sayısını artırabileceğini de bildirmişti.