Roscosmos Başkanı Rogozin, Soyuz-MS’in yerini alacak uzay araçlarının geliştirilmesi talimatı verdi

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz-MS uzay aracının yerini alacak kanatlı, insanlı bir uzay mekiğinin geliştirilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz-MS uzay aracının yerini alacak Sovyetler dönemindeki Buran benzeri kanatlı, insanlı bir uzay mekiğinin geliştirilmesi için talimat verdiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Rogozin, şu ifadeleri kullandı:

"Yörünge istasyonlarına hizmet vermek için, ‘Orel’in (Ay’a insanlı uçuşlar için geliştirilen uzay aracı) bu amaçlar için kullanılması pahalı olacağından, Soyuz-MS’in yerini alacak uzay aracının tamamen farklı bir konfigürasyona sahip yeniden kullanılabilir bir gemi olması gerekiyor, pistlere iniş imkanı olan ‘Buran’ tipi bir şey. Mühendislerimize bu görevi verdim. Energia ve diğer şirketler bu tür uzay teknolojisi seçeneklerini sunacak."

Rogozin, yeniden kullanılabilir bir uzay gemisinin inşasının çok zaman alacağını kabul ederek, "Soyuz-MS elbette görevine devam edecek, sürekli modernize ediliyor" dedi.

Rogozin daha önce, Roscosmos’un yörünge istasyonlarına uçacak kanatlı, insanlı bir uzay aracı oluşturmayı planladığını açıklamıştı.

Ay'a uçuşlar için geliştirilen yeni nesil uzay aracı ‘Orel’in (eski adıyla Federatsiya) yapımı 2009'dan beri devam ediyor. Uzay aracının insansız versiyonunun ilk test uçuşu 2015 yılı, ilk insanlı uçuşu ise 2018 yılı için planlanmıştı, ancak planda değişiklik yapıldı.

SSCB'de geliştirilen Buran uzay mekiği, 1988’de ilk insansız uçuşunu gerçekleştirmişti. Energiya roketi aracılığıyla yörüngeye taşınan Buran’ın uçuşu 205 dakika sürmüştü. Dünya etrafında 2 tur atan araç, Baykonur uzay üssüne inmişti.